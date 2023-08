Famoso no OnlyFans, casal ‘amor livre’ faz anúncio no telão da Times Square para promover poligamia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 14:45 Compartilhe

A Times Square, famoso ponto turístico de Nova York, conta com a maior tela digital de alta definição do mundo. E foi neste telão que Bella Mantovani, 31, e Vagner O Fera, 34, decidiram divulgar sobre seu estilo de vida ‘amor livre’. Casados desde 2006, o casal, que faz sucesso na web, principalmente no OnlyFans, se considera oito ou oitenta, devido à vivência como religiosos frequentadores da igreja no passado.

Entre beijos, carícias e amor livre, o casal decidiu mostrar para o público da Times Square um pouco sobre como é a vida de duas pessoas que se amam e vivem a poligamia. “Nós queremos acabar com esse estereótipo que poligamia é sinônimo de safadeza. Nosso casamento é outro depois que começamos a viver o amor livre. O preconceito de muitas pessoas as vezes é vontade de viver como eu e a Bella vivemos”, diz Vagner O Fera.

Bella Mantovani e Vagner O Fera fazem sucesso no OnlyFans, e afirmam que a vida sexual mudou para melhor quando começaram a gravar conteúdos adultos. “Sugeri para a Bella começarmos a tentar viver um amor mais liberal, e felizmente, deu certo. Nosso casamento nunca esteve melhor”, completou ele.

Quase tão grande quanto um campo de futebol americano, aparecer em um gigante painel digital na Times Square pode ser entendido como um sonho distante para muitas pessoas. Porém, segundo Bella e Vagner, exibir um vídeo de 15 segundos na turística e famosa Nova York é mais acessível do que parece.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias