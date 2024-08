Famoso cabeleireiro de Silvio Santos, Jassa compartilha fotos raras com o apresentador: ‘Verdadeiro amigo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2024 - 9:33 Para compartilhar:

O cabeleireiro Jassa ficou nacionalmente conhecido por ser o responsável por cuidar das madeixas de Silvio Santos, que morreu no último sábado, 17, aos 93 anos.

Por meio das redes sociais, o profissional mostrou que tem sentido falta do amigo. Ele compartilhou imagens antigas e raras ao lado do comunicador. “Uma lembrança de um verdadeiro amigo”, escreveu Jassa em uma das fotos.

De acordo com uma descrição que consta no site do salão, Jassa conheceu Silvio Santos em 1976. No local, há até um espaço batizado com o nome de Silvio Santos. Trata-se de uma pracinha, com um banco, onde os dois já foram fotografados lá juntos. Quando o dono do SBT morreu, o cabeleireiro publicou justamente essa foto.