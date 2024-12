Famoso aplicativo de namoro gay elege Pedro Pascal como homem mais ‘quente’ do mundo; confira a lista completa

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2024 - 11:56 Para compartilhar:

Seguindo a tradição de compartilhar diferentes tipos de retrospectivas no final de ano, o Grindr, aplicativo de namoro muito utilizado por gays, disponibilizou o “Unwrapped” de 2024. Um dos rankings mais comentados na web foi o “Homem mais quente do ano”, contendo nomes de celebridades bastante conhecidas.

A lista é compilada por dados anônimos de usuários no aplicativo, além de pesquisas na rede global sobre tendências da cultura pop.

Popular por ser o “daddy” das redes sociais, Pedro Pascal, 49, conquistou o primeiro lugar na lista. O ator, que é engajado na causa LGBT+, sempre levou o fato de ser cobiçado pelos fãs na esportiva, inclusive já tendo afirmado se divertir bastante com toda a brincadeira.

Pascal já participou da produção LGBT+ Estranha Forma de Vida, onde vive um relacionamento gay com Ethan Hawke, além de viver personagens importantes em séries famosas, como Game of Thrones e The Last Of Us.

Confira a lista do top 5 homens mais sexys do mundo:

1. Pedro Pascal

2. Jonathan Bailey

3. Bad Bunny

4. Travis Kelce

5. Jeremy Allen White

1º lugar - O ator chileno Pedro Pascal protagonizará a série de "Star Wars" - GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Arquivos 2º lugar - Ator está na produção "Wicked" 3º lugar - O cantor de reggaeton Bad Bunny no Met Gala de 1º de maio de 2023, em Nova York - GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP 4º lugar - O jogador Travis Kelce, do Kansas City Chiefs - GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Arquivos 5º lugar - Ator ficou popular pela série "O Urso" Previous Next

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grindr (@grindr)