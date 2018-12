Famosas saem em defesa de advogada agredida por filho de ex-prefeito

Diversas artistas saíram em defesa da advogada Luciana Sinzimbra que foi agredida pelo ex-namorado Victor Junqueira, filho do ex-prefeito de Anápolis (GO) Eurípedes Junqueira. No Instagram, nomes como Fernanda Lima, Bruna Marquezine, Alinne Moraes e Thaila Ayala compartilharam uma nota de repúdio em solidariedade a vítima.

“Infelizmente esse vídeo retrata a realidade diária de muitas mulheres, em sociedades onde o machismo e a misoginia (ódio as mulheres) são tratados como invenção e vitimização (ou mimimi, como os ignorantes costumam chamar). Estamos com Luciana por sua força em denunciar! No Brasil, uma mulher apanha em média 7 vezes antes de denunciar. Por isso, cada mulher que se levanta , inspira outras a lutar contra essas injustiças”, dizia parte do comunicado. Leia também ‘Falta de elementos’ impede prisão de agressor de advogada

“Vamos educar nossos filhos para que a próxima geração de homens consiga elaborar seus sentimentos e não desconte nas mulheres suas frustrações. (claro que existem homens incríveis nesse mundo, mas esses não chamam nossa dor de mimimi. É fácil reconhecer os babacas)”, pediam as artistas em outra parte da publicação.

Confira abaixo algumas das famosas que compartilharam a nota “Meu com uma, mexeu com todas”: