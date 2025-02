Famosas desfilam seus looks na 20ª edição do Baile da Vogue, no Rio

O Baile da Vogue reuniu famosos em sua 20ª edição, na noite do último sábado, 22, no Copacabana Palace, zona sul do Rio de Janeiro. A tradicional festa de Carnaval foi um verdadeiro desfile de looks ousados e diferentes, criados a partir do tema “Voguelândia: O Fantástico Mundo da Moda”, que propôs aos convidados produções que remetessem a ícones de estilo que marcaram a história da moda.

O baile de gala, que aconteceu pelo quinto ano na cidade de Rio, abriu as celebrações para os 50 anos da Vogue no Brasil. Desfilara pelo tapete famosos como Bruno Gagliasso, Gaby Amarantos, Ícaro Silva, Luciana Gimenez.

Sabrina Sato:

A apresentadora encerrou a noite do Baile da Vogue em grande estilo, surpreendendo mais uma vez com um look ainda mais icônico. Representando uma releitura da foto de Nastassja Kinski, pelo ícone Richard Avedon, para Vogue US em 1981.

Thaila Ayala:

“Escolhi homenagear nossa amada Sabrina Sato! É um ícone fashion e do Carnaval, nossa musa maior, e também uma personalidade contemporânea inspiradora. Além disso, ela é a Rainha do Baile da Vogue, e desde que conheço essa festa, todos aguardam ansiosamente pelo look dela. Então, quis aproveitar este momento para retribuir todo o carinho que tenho por ela e fazer essa homenagem.”

Jéssica Ellen:

“A Rihanna fez uma capa maravilhosa da Vogue aqui no Brasil. Então, escolhi homenagear uma artista negra, que imprime moda e além disso caminha no seu tempo, que questiona as estruturas! Tinha que ser a Rihanna! Ela é multitalentosa, cantora incrível, uma grande empresária, é mãe e um ícone fashion de beleza! E aniversariante da semana. Rs! Ela arrasa!”

Blogueirinha:

“A ideia desse look surgiu da minha vontade de homenagear a Fernanda Torres. O país todo está feliz com o Globo de Ouro que ela venceu e na torcida para ela ganhar o Oscar, então todas as homenagens são merecidas. Ela é icônica, chique e está brilhando muito assim como eu, nesse vestido belíssimo.”

Alane Dias:

“A Vogue Brasil é uma das maiores referências em moda, beleza e lifestyle. São 50 anos fazendo história, com edições muito marcantes. Inclusive, muitas delas eu mesma passei horas lendo e folheando. Quis homenagear essa trajetória incrível levando no próprio look algumas capas com modelos,ícones da cultura pop, lendas da música e da TV, especialmente por causa do tema do baile. Eu amo esse universo, me inspira demais.”

Giovana Cordeiro:

“Tenho uma conexão muito forte com o samba desde criança, ouvindo com meus pais. Amo cantar e, como sou da Umbanda, não poderia pensar em outra referência senão Clara Nunes. Ela sempre celebrou a religiosidade, os orixás e o batuque, que são a essência do nosso Carnaval. Clara foi a primeira dama das escolas de samba, desfilou, puxou samba-enredo e tinha uma personalidade única. A canção O Mar Serenou nos guiou na criação deste vestido, que traduz o mar em equilíbrio entre movimento, força e delicadeza, unindo espiritualidade e a figura de uma sereia.”

Laura Brito:

Influenciadora brilhou no Baile da Vogue com uma homenagem emocionante a Elba Ramalho, ícone da música brasileira e inspiração em sua trajetória. Ela celebrou suas raízes nordestinas com um look assinado por Fabrício Neves, inspirado na capa do álbum Coração Brasileiro. Com um figurino exuberante, lace volumosa e maquiagem assinada por Lavoisier, expert de Eudora, Laura destacou a força e autenticidade de Elba. “Elba sempre foi uma referência para mim, não só pela música, mas pela sua atitude e força. Ela representa resistência e empoderamento para nós, mulheres nordestinas”, declarou.

Thelma Assis:

A médica e apresentadora celebrou sua autenticidade com uma criação exclusiva que uniu moda e representatividade. O visual, marcado por um design estruturado, brilho intenso e detalhes sofisticados, e make de Eudora, ela exaltou a força de uma mulher preta que conquistou o mundo — uma inspiração que conversa com a própria trajetória de Thelminha.