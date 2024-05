Famosas com até 25 anos investem em tratamentos de pele; conheça opções e benefícios

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 04/05/2024 - 16:00 Para compartilhar:

Os tratamentos estéticos conquistaram os jovens. Um estudo da empresa de análise de mercado HSR, sobre tendências de comportamento, aponta que procedimentos estéticos são desejos comuns de 80% das pessoas entre 18 e 25 anos. Nas redes sociais, o movimento tem ganhado força entre famosas nessa faixa etária. Taiz Campbell, dermatologista e CEO do Grupo Taiz Campbell (GTC), que atende nomes como Jade Picon, Maisa Silva e Sasha Meneghel, esclarece o assunto.

A especialista explica que os cuidados com a pele devem ser feitos desde o nascimento, a partir da prevenção da alta incidência solar com uso de protetores adequados para cada tipo de pele, evitando a exposição prolongada ao sol e nos horários de maior pico (10h às 16h) e usando itens como chapéus e roupas com proteção UV. A partir da adolescência, as consultas dermatológicas também são indicadas para prevenção e tratamento de queixas típicas da idade.

“Na adolescência já vemos uma grande incidência de acne, devido às mudanças hormonais, então dependendo do caso já podemos fazer tratamentos dermatológicos para prevenir cicatrizes e outras complicações relacionadas”, detalha a médica.

Taiz defende a importância de analisar individualmente cada paciente. Por isso, a dermatologista investe em diferentes tecnologias para auxiliar no desenvolvimento de protocolos personalizados para tratamentos preventivos.

“Nesta primeira fase da vida adulta trabalhamos fazendo o banco de colágeno, fortalecendo a musculatura e também caprichando em lasers para a qualidade da pele, proporcionando viço e tratando linhas finas”, explica.

Perca de colágeno é natural e traz consequências à saúde da pele

A produção natural de colágeno tende a diminuir a partir dos 25 anos. A dermatologista conta que as consequências desse fator são: aparecimento de rugas finas nas regiões dos olhos, testa e boca, acompanhadas de flacidez e diminuição do tônus do rosto como um todo e do pescoço.

“Inicia-se, com isso, uma sensação de derretimento facial. Outra característica é a perda do volume facial, evidenciando bochechas mais afundadas, afinando lábios e diminuindo contornos, tudo isso muito ligado à estrutura como um todo, chegando até a redução da capacidade de cicatrização, pois o colágeno desempenha um papel importante na regeneração da pele”, complementa.

Tecnologias queridinhas das famosas

No GTC, a especialista segue um protocolo exclusivo, chamado Quiet Beauty® com conceito o embelezamento natural, respeitando as características de cada paciente. “Fazemos o uso de tecnologias que nos auxiliam em diversos tratamentos. Mesmo sendo mais jovens, já trabalhamos em todas as camadas, óssea, muscular, derme e pele, visando produzir uma estrutura saudável para o envelhecimento. Sem contar, a construção de um banco de colágeno rico”, detalha Taiz.

A dermatologista lista os tratamentos personalizados que são sucessos entre suas pacientes:

Adva : laser sem downtime (período imediatamente “pós-procedimento”); trata até 25 queixas como rosácea, melasmas, vasos, manchas, cicatrizes, cicatrizes de acne, estrias, psoríase, redução de poros e atua, também, desinflamando a acne, enquanto proporciona rejuvenescimento da pele. Pode ser feito em várias regiões do corpo;

EmFace : estimulação muscular elétrica hiperdinâmica, que atua na tonificação e fortalecimento dos músculos faciais, associado também à radiofrequência, que trata flacidez e estímulo de colágeno;

Ultrassom microfocado : atua na musculatura promovendo efeito lifting enquanto faz estímulo de colágeno. Pode ser realizado tanto no rosto e pescoço quanto no corpo, abdômen, “bananinha” do glúteo, braços, pernas.

Atenção aos procedimentos

Apesar de proporem muitos benefícios, os tratamentos estéticos de prevenção merecem atenção. “A qualificação do profissional é essencial. Aliado a isso, é importante se atentar à expectativa da paciente com relação aos procedimentos, principalmente considerando a realidade que vivemos hoje, com mídias sociais e a pressão por padrões”, alerta Taiz.

“Nossa recomendação é sempre consultar uma profissional de saúde, médica, com expertise e que respeite sua beleza natural, antes de iniciar qualquer tratamento ou procedimento”, conclui a dermatologista.