Famosos apoiam IZA após cantora expor traição de Yuri Lima

A cantora IZA surpreendeu fã e amigos ao anunciar, na noite desta quarta-feira, 10, o fim de eu relacionamento com o jogador Yuri Lima, de quem espera sua primeira filha, Nala, após descobrir traição. Na web, admiradores da cantora detonaram o Mirassol e ele acabou desativando os comentários no seu perfil.

“Eu acho que na verdade esse caldo já entornou e eu só queria muito vir falar com vocês aqui pessoalmente para que vocês me vissem ouvir sem mim que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal”, disse ela, confirmando que o eu então namorado mantinha contato com uma mulher por videochamada, com quem trocava nudes.

Ao publicar um vídeo com longo desabafo no Instagram, a artista recebeu o carinho de famosos, que prestaram solidariedade e apoio.

“Fica bem, meu amor. Se sinta abraçada pelo Brasil inteiro. Te amo”, escreveu Ludmilla “Sinto muito, Iza. Que decepção. Que seu bebê te traga toda a felicidade do mundo por que você merece”, disse Anitta. “Iza, você é grandiosaaaa… e muito amada. Parabéns pela coragem. A sua fala fortalece todas nós. Você é luz!”, comentou Juliette.

“Te amo Iza! Você merece só o melhor, sempre! Fique bem”, escreveu o influencer Vittor Fernando. “Você é luz e só merece amor. Te amo e tô contigo”, disse a atriz Clara Moneke. “Poxa vida… eu sinto muito, Preta”, lamentou a atriz Isabel Fillardis.

Após o assunto vir à tona, Yuri desativou com comentários públicos em seu perfil o Instagram. Ja no “X”, antigo Twitter, internautas detonaram o atleta.

“Desprovido de beleza”, disse um internauta. “Era caso de agradecer todo santo dia por namorar a IZA”, opinou outra. ”Jogador tenebroso de ruim”, disparou mais um usuário do microblog.

