Famosas aderem a protocolos de beleza para verão 2025; confira as apostas

Com a chegada do verão 2025, as celebridades estão investindo em protocolos avançados para uma pele radiante, pronta para a temporada de sol.

A dermatologista Andréa Sampaio* revela os segredos que estão em alta entre famosas, como Bel Kutner, Betty Gofman, Rosane Gofman, Juliana Paiva, Débora Ozório, Renata Dominguez, Giovana Cordeiro, e que prometem resultados naturais e duradouros.

Uma das principais apostas são os bioestimuladores de colágeno.

“Esse tratamento tem uma ótima aceitação porque reestrutura a pele de dentro para fora, estimulando naturalmente a produção de colágeno. É ideal para quem quer preparar a pele para o verão com uma firmeza renovada, sem intervenções radicais, com resultados naturais”, comenta Andréa, ao site IstoÉ Gente.

Outro tratamento queridinho das famosas é a radiofrequência microablativa, que uniformiza o tom da pele e reduz manchas.

“Esse protocolo é excelente para quem deseja uma pele com aparência uniforme e revitalizada, especialmente para reduzir os sinais de exposição ao sol,” explica.

“E o melhor é que a recuperação é rápida, permitindo que as pacientes sigam com seus compromissos quase de imediato.”

Alguns tratamentos já são consagrados como o ultrassom microfocado, que segue liderando os tratamentos para flacidez e os skinboosters, que hidratam e deixam a pele com aspecto luminoso e radiante.

Por fim, o microagulhamento com drug delivery também tem se destacado. “Essa técnica potencializa a hidratação e a penetração de ativos diretamente na pele, deixando-a com um brilho saudável e uma textura renovada,” diz a dermatologista.

“É um tratamento que melhora o melasma e promove brilho na pele, ideal para quem quer aquele brilho característico do verão.”

Esses protocolos combinados oferecem às celebridades – e a qualquer pessoa interessada – uma pele naturalmente rejuvenescida e preparada para os dias mais quentes, ajudando a enfrentar o verão com confiança e beleza.

*Andréa Sampaio (CRM: 75038-7 | RQE34460) é formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e especializada em dermatologia clinica e estética avançada.