Famosa rua de Paris pode ser fechada para evitar turistas

ROMA, 8 MAR (ANSA) – Os moradores da rue Cremieux, em Paris, famosa por suas casas coloridas, flores nas janelas e via de paralelepípedos, estão sofrendo com o enorme sucesso da beleza de sua rua devido à “invasão de turistas” para fotografar e estão querendo restringir o acesso ao local.

Em pedido à Câmara Municipal, os residentes da rua localizada na zona de Quinze-Vingts, no 12º bairro de Paris, solicitam que a entrada à rua seja restrita em determinados períodos, além da instalação de um portão para barrar o acesso nas horas de “pico”, como por exemplo a noite, fim de semana e no nascer e pôr-do-sol. A rua é considerada a mais famosa do Instagram porque atrai influenciadores à procura de uma foto perfeita para publicar na rede social. Com uma busca rápida utilizando a hashtag #RueCremieux é possível apreciar mais de 30 mil cliques coloridos e pitorescos. Além disso, o ambiente é usado como cenário para ensaios fotográficos e gravações de vídeos. “Tornou-se um inferno. Durante a semana é insuportável, mas no fim de semana há 200 pessoas sob nossas janelas, sentamos à mesa e as pessoas estão lá, tirando fotos, há rappers que gravam vídeos por duas horas sob nossas janelas”, relatou o vice-presidente da associação de moradores ao jornal LeParisien.

Caso a Câmara francesa aprove o pedido, a rue Cremieux, o belo beco a poucos passos da Gare de Lyon, poderá se tornar a primeira rua fechada por “causa do Instagram”. (ANSA)