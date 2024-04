Famosa cantora Taylor Swift entra em lista de bilionários da Forbes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/04/2024 - 12:29 Para compartilhar:

A lista de bilionários da Forbes em 2024 bateu recorde com 2.781 pessoas ao redor do mundo este ano. O valor total e inédito chega a US$ 14,2 trilhões.

Ao todo, 265 novos bilionários entraram para o seleto grupo. Entre eles, muitos famosos como a cantora Taylor Swift e o ex-jogador de basquete Magic Johnson. Eles controlam US$ 510 bilhões em riqueza – US$ 1,9 bilhão em média.

A cantora pop, dona de uma fortuna avaliada em US$ 1,1 bilhão, é a recém-chegada mais famosa.

O ex-jogador de basquete e empresário Earvin Magic Johnson, por sua vez, também entrou para a lista e conta com um patrimônio líquido estimado em US$ 1,2 bilhão.

