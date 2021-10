Famílias se preparam para final de semana de esporte em Minas Gerais

O primeiro final de semana de outubro será muito especial para a família do empresário Gusmar Júnior, do Rio de Janeiro. Com cinco anos de experiência no esporte e mais de 50 provas no currículo, tendo chegado ao pódio em todas disputas, ele estará mais uma vez ao lado da filha Sofia de Oliveira e da esposa Aline Thurler em um evento de ciclismo e corrida.

Ele participará da primeira etapa do ano do circuito XTerra de esportes radicais em Minas Gerais. “Participo do evento desde 2017. Sou muito apaixonado pelo esporte. Em 52 provas, já consegui vencer 28 e estive no pódio em todas as outras. É claro que o objetivo nessa próxima etapa não será diferente. Além disso, o circuito sempre ocorre em trajetos e locais bem desafiadores e atraentes para os competidores e para o público. É uma grande festa que ultrapassa o esporte”, diz o carioca, que participará da prova do ciclismo mountain bike, no percurso PRO, de 46 quilômetros.

Já Aline participará da prova do Trail Run de cinco quilômetros e a Sofia, de apenas sete anos, disputará a prova de corrida para crianças. “Fico muito feliz de conseguir passar para minha família essa paixão pelos esportes, principalmente a corrida e o ciclismo. A minha esposa sempre praticou esportes e me acompanhou nas provas desde o começo. Em 2018 ela decidiu encarar o desafio junto comigo. Como a gente vive o esporte todos os dias, colocamos a Sofia também a partir de 2019 para correr conosco”, diz o ciclista.

O trio da cidade de Duas Barras, na região serrana do Rio de Janeiro, estará entre as milhares de pessoas que são aguardadas pela organização da primeira das quatro etapas do circuito XTerra previstas para 2021. Além de abrir a temporada, e marcar o retorno do circuito após dois anos de paralisação pela pandemia, a etapa será justamente a mais clássica do evento, a da Estrada Real. “Estamos dois anos sem provas presenciais. Isso tudo torna esse evento ainda mais especial para todos”, explica Bernardo Fonseca, um dos organizadores do evento.

