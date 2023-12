Famílias italianas gastam em média 98 euros na ceia de Ano Novo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/12/2023 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 30 DEZ (ANSA) – Em média, as famílias italianas gastarão cerca de 98 euros (R$ 525) na ceia de Ano Novo, um ligeiro aumento em relação ao ano anterior (+2%).

Uma pesquisa da Coldiretti/Ixe revela que quase nove em cada 10 italianos (87%) passarão o réveillon em suas próprias casas, na casa de parentes ou amigos, enquanto os outros dividirão seu tempo principalmente entre restaurantes e pizzarias, onde são esperadas 4,6 milhões de pessoas.

Neste final de ano, os italianos ainda enfrentarão um aumento significativo nos preços de alguns alimentos tradicionais do réveillon.

Os vôngoles, em particular, que são um prato comum na ceia de Ano Novo, terão um aumento de até 32% devido aos danos causados pelo caranguejo-azul nas culturas.

Além disso, outros produtos populares também registraram aumentos, como as nozes, que ficaram 8,2% mais caras, as lentilhas, com um aumento de 6%, e os camarões-rosa, cujo preço disparou 31,5%. (ANSA).

