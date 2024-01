Famílias de reféns israelenses prometem tomar “ações extremas” após 104 dias de cativeiro

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/01/2024 - 2:40 Para compartilhar:

Quatro familiares de reféns israelitas detidos em Gaza disseram que perderam a paciência com o Hamas e os líderes do seu governo e prometeram tomar “acções extremas” depois de ambos os lados não terem conseguido chegar a um acordo 104 dias após o início da guerra.

Daniel Elgarat, irmão do refém Itzik Elgarat, juntou-se a membros de outras três famílias em Tel Aviv na quinta-feira (18) para atacar Israel e o Hamas, com o irmão furioso prometendo usar seu próprio corpo para bloquear a ajuda humanitária de Gaza até que seu parente seja seguro, o Relatórios do Times of Israel.

“O tempo acabou… seus 100 dias de graça terminaram”, disse Elgarat durante a entrevista coletiva. “Tomaremos ações muito extremas.”

As observações de Elgarat foram repetidas por Ella Ben Ami , cujo pai, Ohad, 57 anos, foi sequestrado no Kibutz Be’eri durante o ataque terrorista de 7 de outubro.

Ben Ami, cuja mãe foi libertada do cativeiro em Novembro, apelou a Israel para convocar uma conferência internacional com representantes do Qatar, do Egipto, dos EUA e da União Europeia para chegar a um acordo sobre a libertação de reféns.

Se tivermos que virar o país de cabeça para baixo, nós o faremos… Se tivermos que recrutar cidadãos para impedir a ajuda [de entrar em Gaza], nós o faremos”, alertou Ben Ami.

Elgarat e Ben Ami foram apoiados por Eli Albag, cuja filha Liri, de 18 anos, também permanece em cativeiro do Hamas.

“Vamos começar a fazer coisas que não queríamos fazer… e não vamos deixar vocês trabalharem”, alertou as autoridades israelenses.

Albag também criticou o último acordo entre Israel e o Hamas, que prevê a entrega de medicamentos para reféns doentes na quarta-feira, apesar da falta de garantia de que os medicamentos chegariam aos israelenses em Gaza.

Autoridades do Catar disseram na quinta-feira que o remédio provavelmente chegou aos reféns, mas ainda não há confirmação sólida em meio ao apagão de uma semana em Gaza.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha afirmou em comunicado que também não poderia confirmar a entrega, uma vez que foi excluída do acordo pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que acusou a agência humanitária de não cooperar com Israel.

Shir Siegal – cujo pai americano, Keith, 64 anos , foi sequestrado do Kibutz Kfar Aza – também criticou a administração de Netanyahu por não conseguir garantir um acordo de reféns, ao mesmo tempo em que priorizava ataques aéreos e ataques terrestres em Gaza.

Siegal disse que o tempo estava se esgotando para seu pai e os outros reféns e questionou se o Hamas poderia ser totalmente destruído, como Netanyahu havia prometido.

“Nós não temos que encontrar soluções, vocês têm”, disse ela ao seu governo. O país está desmoronando… Acabamos de jogar bem.

“Paramos de sentar e balançar a cabeça quando você diz que está fazendo todo o possível… Pare de mentir para nós”, acrescentou ela.

Os comentários das famílias frustradas ocorreram depois que Netanyahu deu uma entrevista coletiva onde reiterou o objetivo de Israel de vencer a guerra erradicando o Hamas.

Durante o evento, Netanyahu repetiu a sua afirmação de que a única forma de garantir a segurança dos reféns seria através da força militar e não da diplomacia.





“Continuaremos a lutar com força total até atingirmos todos os nossos objetivos: o regresso de todos os nossos reféns – e repito, só a pressão militar levará à sua libertação; a eliminação do Hamas; e a certeza de que Gaza nunca mais representará uma ameaça para Israel”, disse Netanyahu.

