Familiares se despedem de Alain Delon em funeral privado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/08/2024 - 13:50 Para compartilhar:

DOUCHY-LES-MINES, 24 AGO (ANSA) – Cerca de 50 pessoas, entre familiares e amigos, reuniram-se neste sábado (24) na propriedade do ator francês Alain Delon em La Brulerie, ao sul de Paris, para o funeral do artista, que será sepultado ao lado de seus 35 cachorros na capela construída por ele há 20 anos.

Do lado de fora do residência, centenas de fãs depositaram flores, cartões e homenagens. Por causa do funeral, a polícia montou postos de controle ao redor da cidade de Douchy, enquanto o espaço aéreo foi fechado durante todo o fim de semana.

Os três filhos do ator – Alain-Fabien, Anouchka, Anthony -, que estavam ao seu lado quando ele morreu, disseram estar “profundamente comovidos com o fervor demonstrado pelos seus fãs na França e em todo o mundo”.

A cerimônia também contou com a presença da ex-mulher de Delon, Rosalie van Breemen, mãe de Anouchka e Alain-Fabien, bem como das atrizes Nicole Calfan, Muriel Robin e Geraldine Danon, segundo fontes próximas à família.

No entanto, sua ex-companheira Hiromi Rollin, acusada de maus-tratos contra a estrela, foi banida do funeral. Por sua vez, a atriz italiana Claudia Cardinale desistiu de comparecer ao funeral, alegando que está “muito triste”.

A lenda do cinema italiano prestou homenagem ao seu colega de elenco em “O Leopardo”, dizendo à ANSA que “o baile acabou”, em uma referência à cena icônica do filme em que o celebrado par dançou.

Citando os nomes de seus personagens no filme de 1963, Cardinale disse: “Tancredi se levantou para dançar com as estrelas – para sempre sua Angélica”. Por fim, ela afirmou que “a tristeza é intensa demais” para ser descrita em palavras.

Delon faleceu aos 88 anos no último domingo (18). A reta final de sua vida foi marcada por problemas de saúde, incluindo um AVC em 2019. Um de seus filhos, Anthony, chegou a mencionar que o pai tinha vontade de recorrer ao suicídio assistido, mas as causas da morte do ator não foram reveladas.

Ganhador de inúmeros prêmios ao longo da carreira, o artista fez sua primeira aparição nas telonas em 1957, quando interpretou um matador de aluguel em “Uma Tal Condessa”. Ao todo, o francês estrelou mais de 80 filmes, como os clássicos “O Sol por Testemunha” e “Cidadão Klein”. (ANSA).