Familiares e amigos fazem ato por ciclista morto perto do Parque do Povo, em SP

Familiares e amigos de Vitor Medrado, morto em assalto há alguns dias nos arredores do Parque do Povo, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, fizeram um novo protesto na manhã deste domingo, 16, pedindo justiça pela vítima. O ato, realizado perto de onde o crime ocorreu, contou com dezenas de ciclistas. Nenhum criminoso foi preso até o momento.

Após o caso, ocorrido na última quinta-feira, 13, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) disse que a Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região e que trabalha para a instalação de um novo batalhão na área. A ocorrência foi registrada como latrocínio (roubo seguido de morte), crime em alta na capital paulista, e é investigado pela Polícia Civil (mais abaixo).

Vitor Felisberto Medrado, de 46 anos, morreu baleado pouco após as 6h da manhã da última quinta na Rua Brigadeiro Haroldo Veloso. Ele estava em sua bicicleta quando foi abordado por dois assaltantes e, antes de esboçar qualquer reação, alvejado à queima-roupa.

Na última sexta-feira, 14, amigos e familiares da vítima, que mantinha uma mentoria de exercícios físicos focada em ciclismo, prestaram homenagens a Vitor perto do Parque do Povo. Neste domingo, voltaram ao local para cobrar por justiça. Flores foram espalhadas por lá.

Como contou o Estadão, novas imagens captadas por câmeras de segurança nos arredores do Parque do Povo mostram a movimentação dos suspeitos de assassinar Medrado momentos antes do crime. O ciclista aparece de roupa branca na gravação.

As imagens, fornecidas pela empresa Gabriel, mostram o ciclista transitando de bicicleta pela calçada por volta das 6h15. Logo em seguida, às 6h16, a motocicleta com os dois suspeitos é registrada.

Às 6h17, então, câmeras de outra empresa de segurança registraram a abordagem violenta dos suspeitos e o roubo do celular. Com as câmeras, é possível observar a dinâmica do ocorrido e identificar as características da motocicleta utilizada.

A abordagem foi realizada por dois homens em uma moto. Um dos ladrões, que estava na garupa, atira contra Vitor, e os bandidos fogem com o aparelho celular da vítima logo em seguida. Até a tarde deste domingo, eles ainda não tinham sido capturados.

Como mostrou o Estadão, a Polícia Civil investiga se o assaltante que matou o ciclista é o mesmo que atirou contra um motociclista em tentativa de roubo ocorrida em uma rua na região do Brooklin, na zona sul, cinco horas depois do primeiro caso.

Imagens obtidas pela polícia mostram que há características comuns entre a moto em que o ladrão e um comparsa estavam e o veículo usado no outro assalto. Chama atenção também a semelhança do modus operandi: no segundo caso, também foram efetuados disparos.

Ainda não há informações se os disparos chegaram a atingir o motociclista, mas ele caiu da moto e foi atropelado por um carro branco. O helicóptero Águia pousou na avenida dos Bandeirantes para socorrê-lo. Ele está internado no Hospital das Clínicas.

A Secretaria da Segurança Pública diz que a Polícia Militar está em fase de elaborar a instalação de um novo batalhão na área do Itaim Bibi, com Unidade de Força Tática, e afirma que as equipes da 3.ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), juntamente com as 2.ª e 3.ª Delegacias Seccionais (Brooklin e Pinheiros), estão nas ruas em busca dos responsáveis de cometer os crimes no Itaim Bibi e no Brooklin.

Conforme dados da própria pasta, o número de latrocínios na capital aumentou 23,2%, em 2024 (53) ante 2023 (43). O aumento no Estado, por sua vez, foi de 1,8%.

“Já foi identificado que a motocicleta usada pelo criminoso trata-se de um veículo dublê e as unidades estão analisando as imagens para confirmar se o autor está relacionado aos dois casos”, informou a SSP-SP. A pasta diz ainda que, em 2024, os roubos e furtos no Itaim Bibi tiveram uma queda de 29,4% e 16,5%, respectivamente, na comparação com 2023, e que 5,5 mil suspeitos foram detidos e 645 armas de fogo ilegais foram apreendidas.