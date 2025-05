Familiares de Mano Menezes morrem em acidente no RS

Dois familiares do técnico Mano Menezes morreram em um acidente de carro na BR-293, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. As vítimas são Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, filhos do genro do treinador do Grêmio. Um homem de 42 anos, ainda não identificado, também foi a óbito.

O acidente ocorreu na altura do km 303 da rodovia, quando o veículo saiu da pista e capotou. Maria Sophia e Arthur morreram no local. O homem chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos após ser encaminhado a um hospital da região.

Outros dois ocupantes do carro seguem internados em estado grave na UTI: o motorista, de 29 anos, e um passageiro de 23 anos, ambos naturais de Dom Pedrito.

Devido ao ocorrido, Mano Menezes foi dispensado de suas atividades no Grêmio e retornou a Porto Alegre para estar com a família. O técnico não comandará a equipe na partida deste sábado, 17, contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O velório de Maria Sophia e Arthur será realizado na Capela Municipal de Dom Pedrito e o sepultamento está previsto para domingo, 18, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Em nota, o Grêmio manifestou solidariedade ao treinador e à família

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público neste momento de luto oferecer suas condolências ao técnico Mano Menezes, sua esposa Maria Inês, sua filha Camilla Menezes, o genro Álvaro Dumoncel e demais familiares pelo falecimento de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, em um acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira. O Clube estende solidariedade à mãe de Maria Sophia e Arthur, Mirela Gomez da Costa.

As duas vítimas são filhas do genro do treinador gremista. Um homem de 42 anos também faleceu no acidente.

Mano Menezes retorna a Porto Alegre nesta tarde para estar próximo à família. O auxiliar técnico Sidnei Lobo comanda a equipe no jogo da noite, contra o São Paulo, e o auxiliar James Freitas está a caminho de São Paulo para compor a comissão técnica.”