Familiar detona Mia Goth após Maria Gladys ser encontrada pedindo dinheiro na rua

Recentemente, a atriz Mia Goth foi duramente criticada pela tia Maria Thereza, filha da também atriz Maria Gladys. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Maria Thereza lamentou o desinteresse da atriz internacional pela avó. A jovem de 31 anos é conhecida por filmes de sucesso em Hollywood, como “Pearl” e “MaXXXine”.

“É chato eu falar isso, porque a minha irmã é louca pela Mia, que é a única filha dela, mas tem que ser falado. A Mia não ajuda em nada. A Mia não dá um centavo, a Mia não dá um telefonema. Não ajuda em nada”, afirmou.

Segundo Maria Thereza, Mia foi criada por ela e pela própria Maria Gladys no Brasil, quando a mãe da atriz, Rachel — uma das filhas de Gladys — viajou para a Europa. “A Mia foi criada ali com a gente, por mim e pela minha mãe, quando a gente morava na Avenida Atlântica”, relembrou.

A declaração acontece após imagens de Maria Gladys pedindo dinheiro nas ruas de Santa Rita do Jacutinga, em Minas Gerais, surgirem nas redes sociais. De acordo com os filhos, a atriz teria gastado o que tinha com diárias de hotel.

Até hoje, Mia Goth mencionou a avó publicamente uma vez, durante entrevista ao SBT em 2024. À ocasião, ela disse sentir “muita saudade” de Maria Gladys.