Família Rothschild fechará capital de banco de investimento listado em Paris

Por Mathieu Rosemain

PARIS (Reuters) – A família Rothschild disse nesta segunda-feira que planeja fechar o capital do Rothschild & Co, em uma demonstração de confiança que fortalece o controle da dinastia financeira sobre seu banco de investimentos listado em Paris.

A decisão mostra que a família não precisa tanto do acesso ao capital dos mercados de ações, disse a holding familiar Concordia em comunicado.





“Além disso, cada um dos negócios é melhor avaliado com base em seu desempenho de longo prazo do que em ganhos de curto prazo”, acrescentou a Concordia.

De acordo com o atual plano de fechamento de capital, a Concordia, maior acionista do Rothschild, está prestes a apresentar uma oferta pública de aquisição das ações do banco de investimento a 48 euros cada. A Concordia é o veículo nº 1 das holdings familiares no banco, com uma participação de 38%.

O preço representa prêmio de 19% em relação ao fechamento das ações na sexta-feira, a 40,25 euros.

As ações da Rothschild subiam 16,5% neste pregão, para 47 euros cada.

O plano de fechamento de capital será submetido aos acionistas em 25 de maio, disse o banco de investimento, acrescentando que um dividendo excepcional de 8 euros por ação será pago caso a Concordia siga com a oferta.

A família Rothschild possuía cerca de 55% das ações do banco e 69% dos direitos de voto no final do ano passado, segundo o site do banco.





O Rothschild & Co registrou receita de 2,2 bilhões de euros nos primeiros nove meses de 2022, com ganhos em todas as linhas de negócios, de acordo com seu último relatório de resultados.

No entanto, o grupo alertou para um “ano mais desafiador” pela frente, com menor atividade de transações e queda nos ativos sob gestão.

O Rothschild & Co disse que fornecerá mais detalhes sobre o plano de fechamento de capital em 13 de fevereiro, quando divulgará os resultados do ano.

(Reportagem adicional de Pablo Mayo Cerqueiro, Stefania Spezzati e Blandine Henault)

