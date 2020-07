Família real do Catar põe à venda Boeing de luxo avaliado em R$ 2,6 bilhões

A família real do Catar colocou à venda um dos mais luxuosos aviões do mundo, com direito a duas suítes, escritórios, salas de reunião e sala de estar com amplos sofás, com capacidade para levar mais de 400 passageiros, de acordo com informações do UOL.

Segundo a reportagem, estima-se que o valor da aeronave custe mais de R$ US$ 500 milhões (R$ 2,6 bilhões). O jato tem apenas 1.069 horas e voos e menos de 300 pousos e descolagens.

Fabricado em 2012, o avião passou por uma reformulação completa que demorou mais de dois anos e meio. O interior luxuoso é dividido em diversos ambientes privativos.

