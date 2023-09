Família polonesa vítima de nazistas será beatificada em 10/9

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/09/2023 - 15:01 Compartilhe

VATICANO, 5 SET (ANSA) – A família polonesa Ulma, exterminada pelos nazistas em março de 1944, será beatificada no próximo dia 10 de setembro em uma cerimônia em Markowa, na Polônia.

Esta é a primeira vez que uma família inteira receberá o título de beatos. Josef, Wiktoria e seus sete filhos, incluindo o bebê que estava ainda no ventre da mãe, morreram por esconder oito judeus, que também foram fuzilados, em sua casa durante a Segunda Guerra Mundial.

Em uma entrevista para a publicação do livro “Mataram até as Crianças: a família Ulma mártir que ajudou os judeus”, o prefeito do o Dicastério para Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, revelou que a petição para a beatificação, apresentada ao papa Francisco, incluiu também o bebê que ainda não havia nascido.

Segundo ele, “no momento do massacre, Wiktoria Ulma estava em estado avançado de gravidez do seu sétimo filho” e, portanto, ele também seria beatificado.

“Este filho partiu na época do martírio de sua mãe. Ele, portanto, foi acrescentado ao número de filhos, que também serão mártires. De fato, no martírio dos seus pais ele recebeu o batismo de sangue”, concluiu o religioso. (ANSA).

