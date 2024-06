Família pede mais de US$ 80 mil à Nasa por lixo espacial que atingiu sua casa nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/06/2024 - 19:13 Para compartilhar:

Uma família americana está exigindo mais de 80.000 dólares (R$ 435 mil) da Nasa devido a um pequeno fragmento de lixo espacial que caiu do espaço e atravessou o teto de sua casa na Flórida, informou nesta sexta-feira (21) um escritório de advocacia.

O problema do lixo espacial tem crescido junto com o aumento do tráfego para o espaço, e a resposta da Nasa pode estabelecer um precedente sobre como futuras reclamações serão tratadas, disse o escritório de advocacia Cranfill Sumner em um comunicado.

Em 8 de março passado, um objeto de 700 gramas atingiu a casa de Alejandro Otero em Naples, Flórida, causando um buraco no telhado. Mais tarde, a Nasa confirmou que se tratava de um fragmento de uma plataforma de uma carga de baterias usadas que havia sido descartada da Estação Espacial Internacional como resíduo em 2021.

Em vez de se desintegrar completamente antes de cair na Terra, parte do objeto permaneceu intacta ao entrar novamente na atmosfera, afirmou a agência espacial americana.

O escritório de advocacia disse que o filho de Otero estava em casa no momento do impacto e que a Nasa tem seis meses para responder à reclamação.

“Meus clientes estão buscando uma compensação adequada que leve em consideração o estresse e o impacto que este incidente teve em suas vidas”, disse a advogada Mica Nguyen Worthy.

“Eles estão gratos por ninguém ter sofrido ferimentos físicos, mas uma situação de ‘quase acidente’ como esta poderia ter sido catastrófica. Poderia ter havido feridos graves ou até um incidente fatal.”

A Nasa não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário da AFP.

