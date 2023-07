Família organiza missa de 30 dias pela morte de Berlusconi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/07/2023 - 15:01 Compartilhe

MILÃO, 11 JUL (ANSA) – Familiares e amigos mais próximos de Silvio Berlusconi vão realizar nesta quarta-feira (12) uma missa particular pelos 30 dias da morte do “Cavaliere”, ocorrida em 12 de junho.

A cerimônia acontecerá na capela da Villa San Martino, mansão onde morava o ex-primeiro-ministro e fundador do partido Força Itália (FI), em Arcore, nos arredores de Milão.

No mesmo local também foi realizada, em 13 de junho, uma missa particular na véspera do funeral de Estado.

Também foi marcada uma celebração de 30 dias em Roma, na Basílica de Santo Eustáquio, perto da sede do Senado italiano.

Nos últimos dias, veículos de imprensa têm citado a possibilidade de que Marta Fascina, deputada de 33 anos de idade pelo FI, que era companheira de Berlusconi, deixaria a Villa San Martino, onde continuou morando após a morte do político.

Fontes próximas à família dele, no entanto, desmentiram os boatos de que isso aconteceria e afirmam que ela não será “despejada”. Além disso, afirmam que não há mal-estar ou atrito entre eles, e que a convivência é “excelente”. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias