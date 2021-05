Família oferece R$ 50 mil de recompensa por inglesa desaparecida no Caribe

A família da inglesa Sarm Joan Heslop, de 41 anos, desaparecida desde 8 de março deste ano, está oferecendo uma recompensa de R$ 50 mil por quem souber notícias de seu paradeiro. As informações são do site Histórias do Mar.

A ausência de Sarm foi notada por seu namorado, o americano Ryan Bane, com quem ela morava em um barco que estava ancorado na baía Frank, em St. John, uma das ilhas que fazem parte das Ilhas Virgens Americanas, no Caribe. Ele notou a ausência da esposa na embarcação na madrugada daquele dia, e nunca mais conseguiu encontrá-la.

Bane relatou o desaparecimento da namorada à polícia local após 10 horas de seu desaparecimento. Essa é uma das questões que envolvem o mistério de seu desaparecimento, outra delas é o fato de que ele até hoje, quase três meses após o sumiço da namorada, não permitiu que seu barco fosse periciado.

De acordo com seu advogado, Banes, que se nega a dar qualquer declaração sobre o caso, alega que não permite a vistoria no barco porque não confia na Polícia das Ilhas Virgens e teme que os policiais “plantem” alguma prova contra ele a bordo, a fim de dar uma “solução” ao caso.

A polícia diz que só pode entrar no barco e fazer a perícia se houver uma determinação judicial, uma vez que a investigação do caso ainda não é criminal, e o namorado, por não ser legalmente acusado de nada ainda, é americano e, portanto, protegido pelas leis dos EUA.

Amigos e familiares de Sarm, que decidiram oferecer a recompensa para quem souber de seu paradeiro, acreditam que ela ainda possa estar viva em alguma outra ilha da região, talvez por ter tentado fugir do barco do namorado.

Ainda de acordo com o Histórias do Mar, nesta semana um corpo foi encontrado boiando no mar, na ilha vizinha de St. Croix, a 50 km do local onde a inglesa desapareceu, levantando a suspeita de que pudesse ser de Sarm, porém se tratava do corpo de uma mulher negra, que não foi identificada.

Ryan Bane segue morando no próprio barco, ainda ancorado no mesmo local onde sua namorada supostamente desapareceu, e se nega a conversar sobre o assunto com quem quer que seja. Há 10 anos, o Bane passou 21 dias preso nos EUA por agredir e ameaçar sua ex-esposa, de quem se divorciou quando decidiu ir morar em um barco no Caribe.

Dois anos depois, ele voltou a ser preso por descumprir ordem judicial de ficar longe dela. A família de Sarm teme que Bane possa ter matado a inglesa e jogado o corpo no mar.

