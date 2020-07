Família mexicana

A segunda temporada da série Aqui na Terra, que tem participação de Gael García Bernal, estreia nesta quarta, 22, às 22h15, no Fox Premium 1 e também no aplicativo da Fox. Trama gira em torno de crimes e segredos de uma das famílias mais influentes do México.

Composta por oito episódios, tem no elenco Tenoch Huerta, Daniel Giménez Cacho, Yoshira Escárrega, Paulina Dávila e Ariadna Gil. A direção é dos mexicanos Gabriel Ripstein, Daniel Giménez Cacho e Mariana Chenillo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

