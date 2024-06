Família faz ‘espetinho’ de urso e contrai infecção rara de parasitas nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 12:06 Para compartilhar:

Uma família foi infectada por vermes após consumir carne de urso-negro na Dakota do Sul, Estados Unidos, em 2022, conforme relatório divulgado pelo CDC (Centro de Controle de Doenças – em tradução) em maio deste ano. Os parentes foram diagnosticados com triquinelose, uma doença causada por parasitas nematódeos – similares à lombriga – que costuma ser transmitida pela carne de animais selvagens.

+ Urso fere cinco pessoas em cidade turística da Eslováquia

+ Homem atacado por dois ursos espanta os animais com golpes de caratê

De acordo com o relatório, em julho de 2022, um homem de 29 anos foi hospitalizado com suspeita da enfermidade e o caso foi relatado ao Departamento de Saúde de Minnesota. Ele apresentava febre, dores musculares graves, olhos inchados, eosinofilia – condição em que aumentam o número de glóbulos brancos no sangue – e outros sintomas.

Uma semana antes, o paciente havia comido, junto com outros parentes de Dakota do Sul, uma carne de urso que ficou congelada por 45 dia. Na reunião, também estavam integrantes da família que moram em Minnesota e Arizona.

Os parentes decidiram comer a carne de um urso-negro que havia sido caçado por um dos familiares no Canadá. Por uma recomendação, o responsável pelo alimento congelou a comida na intenção de eliminar quaisquer parasitas, entretanto, os vermes responsáveis pela triquinelose são resistentes ao frio.

Após descongelar a carne, a família a serviu com outros vegetais e, inicialmente, o alimento estava mal passado, já que pela coloração escura do alimento, era difícil saber se ele estava devidamente cozido, conforme testemunhas relataram ao CDC. Quando o gosto foi notado por alguns parentes, a comida foi preparada por mais algum tempo e colocada novamente à mesa.

Ainda segundo o relatório, também foram feitos “espetinhos” com a carne do animal.

Das oito pessoas que estavam na reunião de família, seis sofreram com infecção por triquinelose. Até mesmo parentes que se alimentaram apenas dos vegetais desenvolveram a enfermidade, já que a carne contaminada pode transmitir os vermes para outras comidas que estão próximas.

Todos os pacientes se recuperaram posteriormente. Conforme o CDC, três receberam tratamento direto no hospital e os outros tiveram um acompanhamento.