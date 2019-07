Família evangélica é encontrada morta no Tocantins

Três pessoas da mesma família foram encontradas mortas em uma propriedade rural em Pedro Afonso, região central do estado de Tocantins. As vítimas são o casal Maria Nazaré Barbosa Pereira Dama, de 55 anos, e José Miguel Dama, 65 anos; e a filha deles, Ester Barbosa Dama, 21 anos. As informações são do G1.

Os corpos foram encontrados na noite deste sábado (27) em uma chácara que fica a 14 quilômetros de um local chamado vila Mata Verde, na zona rural da cidade.