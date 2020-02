Família é flagrada transportando a sogra no porta-malas do carro em Florianópolis

A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv) flagrou na manhã desta quinta-feira (13) uma mulher sendo transportada no porta-malas de um carro, em Florianópolis. De acordo com a PMRv, o veículo foi abordado na SC 401 e pertencia a uma família de argentinos.

Além da sogra do casal que estava no porta-malas junto aos objetos de praia, uma criança estava no banco de trás sem cadeirinha. O motorista foi autuado e liberado após regularizar a situação do veículo.

Em nota, a PMRv alertou que além de configurar infração de trânsito, transitar com passageiros no compartimento destinado a carga coloca em risco a vida.