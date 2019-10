Família diz que vai lutar por justiça

Cerca de 150 pessoas acompanharam ontem o enterro de Jonatan Lima da Silva no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. Durante o sepultamento, parentes e amigos pediram por justiça. “Foi um tiro no peito do meu filho”, lamentou o pai do jovem, Jorge Ferreira da Silva. “Essa assassina destruiu uma família inteira”, desabafou a mãe Silvana.

A tia da vítima, Rosanea Ferreira da Silva, disse que a família vai lutar para que a motorista Karla Vasconcellos pague pelo atropelamento. “A gente vai lutar. Tudo o que for possível fazer, dentro da Justiça, nós vamos fazer. Vamos recorrer. Já trocamos para doloso, já conseguimos isso. Agora, ela vai pagar. Tem que pagar”, disse.