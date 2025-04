Família denuncia shopping Pátio Higienópolis por suposto racismo contra adolescentes negros

Uma família registrou boletim de ocorrência contra o Shopping Pátio Higienópolis, na região central da cidade de São Paulo, por uma suposta discriminação racial cometida contra dois adolescentes negros na tarde de quarta-feira, 16. Os jovens são alunos do Colégio Equipe, localizado nas proximidades. Uma manifestação está sendo organizada para a próxima quarta-feira, 23.

Em nota, o centro comercial lamentou o caso e disse que está em contato com a família. “O comportamento adotado não reflete os valores do shopping e o tema está sendo tratado com máxima seriedade”, respondeu. Também destacou que tem uma “frequente grade de treinamentos e letramento”, a qual será reforçada para reiterar o “compromisso inegociável com a construção de um espaço verdadeiramente seguro e acolhedor para todas as pessoas”.

A Polícia Civil de São Paulo informou que o caso será apurado pelo 77º Distrito Policial (Santa Cecília), “para as medidas cabíveis e esclarecimento dos fatos”.

O Colégio Equipe divulgou um comunicado em que manifesta “profundo repúdio”. “Além da abordagem injustificável, os jovens foram advertidos pelos funcionários do shopping com menções à proibição de ‘pedir esmolas no recinto’, numa clara demonstração de preconceito e discriminação racial”, afirmou.

Na manifestação, a escola diz que a situação expõe a “urgência de mudanças concretas”.

“Lamentamos que, em pleno 2025, ainda sejamos obrigados a proteger nossas crianças e adolescentes de violências que decorrem do racismo estrutural. Um espaço em que jovens negros são constantemente vigiados, questionados ou tratados como ameaça não pode ser considerado seguro para ninguém”, acrescentou.

O colégio propõe à sociedade refletir, se mobilizar e agir para evitar que situações como essa se repitam. “Combater o racismo não se limita à responsabilização pontual dos envolvidos. É necessário compromisso institucional com o letramento racial, com a formação de equipes preparadas para lidar com a diversidade, e com a implementação de políticas antirracistas efetivas”, completou.

Shopping tem histórico de denúncias de racismo

A Comissão Antirracista de Famílias e Responsáveis do Colégio Equipe também lembrou de outros casos de suposto racismo no shopping. Em 2021, o centro comercial chegou a firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público de São Paulo para treinar suas equipes quanto à abordagem de menores de idade em situação de vulnerabilidade social e desacompanhados.

Em 2017, no mesmo shopping, gerou repercussão o caso denunciado pelo artista plástico Enio Squeff. Ele relatou que foi abordado por um segurança enquanto jantava com o filho, na época com 7 anos. “Viu uma criança negra e imediatamente assumiu que se tratava de um pedinte”, contou o pai ao Estadão.

No ano seguinte, o auxiliar administrativo Anderson Nascimento relatou que seu filho, então com 14 anos, teria sido discriminado por um segurança. O homem teria mandado o garoto tirar as mãos dos bolsos.