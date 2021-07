Família de Rodrigo Faro também está com Covid-19

Após a informação de que o apresentador Rodrigo Faro contraiu Covid-19, a assessoria do artista confirmou que sua esposa, Vera Viel, e as três filhas do casal também estão com a doença. Segundo a assessoria, todas passam bem.

“Vera Viel, esposa de Rodrigo, e suas filhas Clara, Maria e Helena também testaram positivo e se encontram bem, sem qualquer tipo de sintoma mais grave e em casa para cumprirem a quarentena necessária”, disse ao UOL Danilo Faro, irmão e assessor de imprensa de Rodrigo.

Após o diagnóstico, o apresentador realizou uma série de exames em um hospital de São Paulo, e nenhum problema de saúde foi detectado. Rodrigo Faro passa bem e cumpre quarentena. Todas as gravações de programas do apresentador foram suspensas.

O SBT também foi afetado pelo episódio ocorrido com Faro, que é apresentador da RecordTV. Na última quarta-feira, Faro foi ao SBT para fazer uma ação comercial com a apresentadora Eliana. A emissora então resolveu, por precaução, afastar Eliana e outros funcionários que tiveram contato com Faro.

Faro publicou em seu Instagram uma foto no hospital onde fez exames.

