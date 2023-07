Família de produtor morto em acidente com Marília Mendonça processa equipe da artista

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 14/07/2023 - 12:01 Compartilhe

A família de Henrique Bahia, produtor de Marília Mendonça, morto no mesmo acidente aéreo que a artista em 2021, realizou uma denúncia contra a equipe da cantora, pedindo reconhecimento de vínculo empregatício do profissional, que trabalhou por três anos com a sertaneja. A ação, que corre em segredo de justiça, foi proposta pelo filho dele, representado pela mãe, por ser menor de idade

No Instagram, o pai do produtor, George Freitas, comentou o assunto: “Que a justiça seja feita e que reconheçam o seu vínculo empregatício, em nome do seu legado, do seu profissionalismo, e de tudo que você representou para os que trabalharam e conviveram com você! Você não só trabalhava por um escritório/artista, você vivia 24 horas em função do seu trabalho, você deu seu sangue em tudo que fez! Essa luta será até o fim de todos seus familiares e amigos, meu gordo”.

Procurada pela ISTOÉ Gente, a equipe de Marília Mendonça confirmou a ação. “A audiência realizada no último dia 07/07/2023 tinha como única finalidade de definir se o processo deve tramitar junto a Vara do Trabalho de Divinópolis-MG ou se perante uma das Varas do Trabalho de Goiânia-Goiás. A Sentimento Louco Produções Artísticas, bem como o espólio da Marília Mendonça, por meio do seu corpo jurídico, desde o princípio buscou o diálogo e a resolução do caso pela via conciliatória”, informou em nota.

