Família de Pelé passa Natal no hospital onde o Rei do futebol está internado

Pelé está internado desde 29 de novembro para tratar um câncer no cólon. De acordo com o boletim médico divulgado à imprensa na última quarta-feira (21), ele teve piora no quadro clínico.

“Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica”, disse o boletim.

O Hospital Albert Einstein não emitiu mais boletins médicos desde então.

O Rei do futebol passou por uma cirurgia para a retirada do tumor em 4 de setembro do ano passado. Ele chegou ficar estável após a cirurgia, mas teve de retornar para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em 17 de setembro, depois de um quadro de instabilidade respiratória. Quando se recuperou, foi encaminhado à unidade de tratamento semi-intensivo. Na entrada no hospital, em 29 de novembro, Pelé também foi diagnosticado com uma infecção respiratória, da qual tem apresentado boa recuperação.