Família de menino com ‘ossos de vidro’ faz vaquinha para conseguir comprar casa adaptada

Davi Lucca, de 11 anos, é portador de osteogenesis imperfecta, doença que deixa os ossos frágeis e suscetíveis a fraturas. Preocupados com o bem-estar do jovem, familiares criaram uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro e comprar uma casa adaptada na Bahia.

O garoto usa cadeira de rodas, mas não consegue ter acesso às dependências da casa onde mora, na cidade de Feira de Santana. Lucca já teve 19 fraturas e teve de passar por diversas cirurgias ao longo da vida.

“Aqui não tenho muita acessibilidade. A mamãe está sofrendo muito com problema no joelho, porque tem as escadas, com 14 degraus, e a mamãe não está aguentando subir. Ela está com muito cansaço em subir”, falou Davi.

O menino mora com a mãe e a irmã numa casa pequena, com pouco espaço para acomodá-lo com a doença de “ossos de vidro”.

Dionir Oliveira, mãe de Davi, disse que precisa carregar o filho no colo e subir uma escada com 14 degraus várias vezes ao dia. “Cada dia que passa ele vai crescendo, ganhando mais corpo, vai ficando mais pesado, e pra mim está sendo muito difícil. Ele não consegue ter acesso aos quartos, tenho que carregar ele. Ele não tem autonomia para fazer as atividades, como escovar os dentes e tomar banho”, contou.

O objetivo da vaquinha é arrecadar R$ 160 mil. Até hoje (26), o valor arrecadado estava próximo a R$ 7 mil.

