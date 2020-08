Família de menina vítima de estupro aceita programa de proteção no ES

Chamado de Provita-ES, o programa de proteção oferecido pelo governo do Espírito Santo foi oferecido à família e para a menina de 10 vítima de estupro, conforme apuração da colunista Bela Megale do jornal O Globo.

Dessa forma, tanto os familiares da vítima como a própria menina vão ter novas identidades, novo endereço e ajuda de custo individual custeada pelo governo estadual.

Além disso, o programa também concede cursos de qualificação, ingresso nada rede de educação e na rede de saúde e auxílio para que os adultos consigam uma vaga no mercado de trabalho.

Como a mãe da criança morreu e o pai está preso, quem tem a guarda da criança é a avó. Tanto a menina quando os familiares podem ter acesso à assistência por até quatro anos.

A menina foi vítima de estupro do tio, o qual abusava da criança desde os seis anos. No última segunda-feira (17), ela passou por um procedimento cirúrgico para interromper uma gestação gerada pelos abuso do familiar.

Veja também