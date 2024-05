Família de Marília Mendonça rifa violão da artista e doará valor às famílias afetadas pela chuva no RS

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2024 - 11:35 Para compartilhar:

A família de Marília Mendonça ativou uma rifa de um violão que pertenceu à cantora e doará o valor arrecadado às famílias afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O valor de cada bilhete é de R$ 5 reais e o resultado será publicado na próxima segunda-feira, 13.

“Uma das marcas da nossa Rainha sempre foi fazer parte das correntes do bem e agora não seria diferente. O Rio Grande do Sul está enfrentando um dos seus maiores desafios e nós decidimos ajudar”, diz o texto de apoio do post compartilhado pelo irmão da artista, João Gustavo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marilia Mendonça (@mariliamendoncacantora)