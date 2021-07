Família de jovem com Covid luta para conseguir R$ 240 mil para ‘pulmão artificial’

A família de um jovem de 24 anos de São Vicente, no litoral paulista, luta para conseguir R$ 240 mil para pagar pelo tratamento com Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), conhecido como “pulmão artificial”, por conta de complicações em decorrência da Covid-19.

O engenheiro Kauê Janak Alvarez Claudino está internado há 13 dias em São Paulo, para onde foi transferido para fazer o mesmo tratamento que o ator Paulo Gustavo vinha fazendo antes de sua morte, em 4 de maio.

“Não é uma cura, mas é uma grande chance. Somos de família humilde, estamos fazendo o impossível”, disse a mãe de Kauê, Alessandra Alvarez, ao G1.

Ela disse que o filho começou a apresentar sintomas da doença no dia 11 de junho. Com seu quadro piorando, ele foi ao hospital diversas vezes, sendo internado no dia 23 de junho. Após dois dias de internação, ele precisou ser intubado.

“Ele usa a manobra de prona, respondeu às primeiras, mas da quarta em diante não está respondendo mais. Ele ainda tem outros problemas, precisa fazer hemodiálise nos rins, teve bactéria e usa 100% do oxigênio”, conta Alessandra.

Diante da piora do seu quadro de saúde, a família buscou informações com a equipe médica sobre a ECMO. O equipamento funciona como se fosse um pulmão artificial, que oxigena o sangue fora do corpo.

Para realizar o tratamento, feito em poucos hospitais, Kauê foi transferido na segunda-feira (4) de Santos para a capital paulista. Apenas para a transferência, a família precisou gastar R$ 190 mil, arrecadados com amigos próximos e familiares que precisaram buscar empréstimos. Com esse valor, além de outros custos, a família calcula que devem ser gastos cerca de R$ 240 mil para que o rapaz passe pelo tratamento.

Kauê, que é casado e tem uma filha de 7 meses, conta com a ajuda da família, que criou um perfil nas redes sociais, ‘Salvem Kaue Janak’, para ajudar a arrecadar o valor necessário para o tratamento do engenheiro.

