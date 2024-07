Família de Di María recebe ameaça com cabeça de porco perfurada com bala na Argentina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 12:32 Para compartilhar:

Ángel Di María não vai voltar ao Rosario Central. Livre no mercado depois de não renovar com o Benfica, o atacante de 36 anos desistiu de voltar ao clube de origem depois das ameaças recebidas. Revelado no próprio Rosario Central, onde atuou de 2006 a 2007, Di María revelou que tinha conversas adiantadas para seu retorno, mas recuou depois que recebeu uma caixa contendo uma cabeça de porco perfurada com bala.

“Eu tinha tudo pronto para voltar, mas as ameaças ultrapassaram todos os limites. Deixaram uma caixa com uma cabeça de porco e uma bala na testa, junto com uma nota dizendo que, se eu voltasse, a próxima cabeça seria da minha filha Pía”, disse o atacante ao jornal argentino Olé.

Essa não foi a primeira ameaça recebida por Di María depois que manifestou o desejo em retornar para Rosario. Em março, um carro deixou um cartaz em frente à casa onde o atacante fica quando está na cidade, com a seguinte mensagem: “Diga a seu filho Ángel (Di María) que não volte a Rosário, porque, senão, estragaremos tudo matando um familiar. Nem Pullaro (governador provincial) vai te salvar. Não jogamos fora pedaços de papel. Jogamos chumbo (bala) e gente morta”.

As autoridades, porém, não acreditam que as ameaças tenham ligação com o futebol. Terceira cidade mais populosa da Argentina, Rosário vive uma crise de violência, com o aumento de facções ligadas ao tráfico de drogas.

Aposentado da seleção argentina depois de conquistar a Copa América, Ángel Di María ainda não definiu qual será seu destino. Com passagens por Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, o atacante marcou 17 gols e deu 13 assistências em 48 partidas pelo Benfica na última temporada.