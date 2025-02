Família de crianças israelenses reféns em Gaza não recebeu confirmação de sua morte

A família dos reféns israelenses de origem argentina Shiri Bibas e seus filhos, Ariel e Kfir, as últimas crianças ainda sequestradas em Gaza, assegurou, nesta terça-feira (18), que não recebeu “confirmação oficial” de sua morte, depois que o Hamas declarou que devolveria seus corpos esta semana.

“Estamos chocados com o anúncio do porta-voz do Hamas sobre a restituição prevista de nossos Shiri, Ariel e Kfir nesta quinta-feira”, disse a família em um comunicado, acrescentando que ainda não recebeu “nenhuma confirmação oficial a esse respeito”.

acc/smw/jvb-hgs/mb/ic/mvv