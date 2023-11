Família de Ana Clara Benevides vai a show de Taylor Swift em SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2023 - 9:17 Para compartilhar:

O show realizado pela cantora Taylor Swift neste domingo, 26, no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo, contou com a presença de familiares de Ana Clara Benevides, fã de 23 anos que morreu após passar mal durante apresentação da artista americana no último dia 17 no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A ida de familiares de Ana ao show, o último realizado pela cantora neste ano no Brasil, foi inicialmente divulgada nas redes sociais por fãs da cantora, que conseguiram filmar as movimentações. Entre os presentes, estavam o pai da jovem, José Weiny Machado, e a amiga que a acompanhou no show no Rio, Daniele Menin.

Imagem publicada pelo jornalista José Norberto Flesch mostra que os familiares e amigos da vítima também foram ao camarote e se encontraram com Taylor Swift, que os recebeu com um dos figurinos da turnê The Eras Tour. Não foi divulgada a informação de quem partiu a iniciativa de convidá-los. Todos estavam com camisetas que estampavam uma foto de Ana.

Após a morte de Ana no Rio de Janeiro, Taylor Swift estava sendo cobrada por não ter procurado os pais da menina ou prestado homenagens a Ana nos shows seguintes ao acontecimento. Como mostrou o Estadão, houve casos de pessoas que venderam os ingressos para os shows da turnê, algumas delas por preocupações com segurança.

“Infelizmente, a gente está arcando com tudo. E a minha filha ainda não chegou”, afirmou a mãe de Ana, Adriana Benevides, em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, exibida no último domingo, 19, ao falar sobre o traslado do corpo da jovem. Ainda não há confirmação se ela compareceu ao show deste domingo.

Diante da declaração dada pela mãe de Ana, fãs da cantora abriram uma vaquinha online para enviar ajuda à família. Dias depois, Adriana revelou que a família conseguiu arrecadar, por meio de doações, o dinheiro de que precisava para o sepultamento da filha, ocorrido na última semana no Mato Grosso do Sul.

Relembre o caso

A morte de Ana Clara Benevides ocorreu no primeiro dos três shows de Taylor Swift realizados no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio. A apresentação do dia 17 foi marcada por queixas de calor intenso e sensação térmica de 60ºC em alguns pontos. A água se tornou um item escasso e disputado entre o público presente.

Um laudo preliminar apontou que Ana teve hemorragia pulmonar durante o show. O quadro, porém, não pode ser considerado como a causa da morte da jovem. Novos exames foram realizados e a previsão é que a entrega dos resultados aconteça em cerca de 30 dias.

Após a morte de Ana Clara Benevides e relatos de fãs, a Delegacia do Consumidor (Decon) abriu um inquérito para investigar as condutas da Time for Fun (T4F), empresa que produziu os shows de Taylor Swift no Brasil. O órgão apurará o crime de perigo para a vida ou saúde.

Em nota, a T4F afirmou que “seus representantes estão colaborando com as autoridades e seguem disponíveis para quaisquer esclarecimentos”. Serafim Abreu, CEO da Time For Fun, também se pronunciou sobre os acontecimentos, seis dias após o ocorrido. A demora foi criticada por fãs da cantora.

“Reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos, como, por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar os horários dos shows anteriormente programados e enfatizar mais a permissão de entrada com copos de água descartáveis”, disse Abreu, em pronunciamento por vídeo.

Depois da morte de Ana, as políticas de entrada com água no estádio foram alteradas, e os shows também foram marcados para começar uma hora mais tarde. O Ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o governo federal investigaria a falta de água potável durante a apresentação da cantora americana no Rio.

Na última quarta-feira, 22, Ana Clara Benevides ganhou uma homenagem especial na Times Square, em Nova York, após uma mobilização de fãs de Taylor Swift. O vídeo trazia uma foto de Ana com a seguinte mensagem: “Essa é uma homenagem de todos os fãs que estiveram no show do Rio de Janeiro. Você foi maior que todo o céu”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias