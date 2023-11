Família de Ana Benevides nega que Taylor Swift tenha entrado em contato

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2023 - 2:47 Para compartilhar:

Mais uma polêmica envolvendo a passagem de Taylor Swift pelo Brasil e a imprensa americana veio à tona nesta terça-feira, 21. Após veículos como “US Weekly” e “Page Six” noticiarem que a cantora teria entrado em contato com familiares de Ana Benevides — jovem que morreu durante seu show na sexta, 17 — a informação foi negada pela família.

Mídia americana ovaciona Taylor Swift por suposta homenagem a Ana Benevides; internautas desmentem

“Até onde eu sei, não. É fake isso”, afirmou Gabriela Benevides, prima da vítima, à “Folha de S.Paulo”.

Ana Clara foi sepultada nesta terça-feira, 21, no Cemitério Municipal Parque dos Ipês, na cidade de Pedro Gomes (MS). Vale lembrar que o transporte do corpo da estudante foi custeado por fãs, já que os responsáveis pela estrutura do show e pela equipe da artista não se mobilizaram para enviá-lo de volta ao Mato Grosso do Sul.

