Família celebra aniversário de menina desaparecida, supostamente refém do Hamas

Familiares de uma menina israelense-irlandesa desaparecida, supostamente sequestrada pelo Hamas em Gaza, se reuniram nesta sexta-feira (17) em Londres para celebrar seu aniversário de nove anos e chamar a atenção para a situação dos reféns do movimento islamista.

Segundo Florit Shoihet, uma israelense que vive no Reino Unido e organizou o evento, Emily Hand foi sequestrada quando estava na casa da mãe de uma amiga, ambas também capturadas.

No ataque de 7 de outubro, os militantes do grupo islamista mataram 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestraram outras 240, segundo as autoridades israelenses.

Israel iniciou uma ofensiva para “aniquilar” o Hamas, no poder na Faixa de Gaza, que já matou 12.000 pessoas, incluindo 5.000 crianças, de acordo com o Ministério da Saúde do território.

“Não temos ideia, ninguém sabe qual foi o destino dela, assim como a maioria das 240 pessoas sequestradas”, disse Shoihet durante uma manifestação organizada em frente à sede internacional da organização Save the Children.

“Hoje celebramos o aniversário dela, mas também queremos levantar a questão dos reféns”, continuou. “As crianças inocentes sequestradas em Gaza não são um problema político. São um problema humanitário”, enfatizou.

Na calçada, foi colocada uma mesa decorada com balões e fotos das crianças sequestradas pelo Hamas, além de um grande retrato pintado de Emily.

Esta semana, o pai de Emily, Tom Hand, se reuniu em Dublin com o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, para pedir a ajuda de seu governo para encontrar sua filha.

