Família brasileira sofre ataque a tiros na França

Um casal de brasileiros foi vítima de um atentado a tiros em Toulon, na França, na última quinta-feira (13). A jornalista Cristiane Tavares, de 36 anos foi baleada nas costas e o marido dela, André Modenezi, de 39 anos, no abdômen. O filho do casal, de 4 anos, presenciou o ataque, mas não teve ferimentos. As informações são do G1.

Segundo Cristiane, os disparos foram feitos por um vizinho. O suspeito foi preso no mesmo dia do ataque, dentro do imóvel onde morava. Ela se recupera bem, já o marido está na UTI de um hospital da cidade. André deve passar por uma terceira cirurgia nesta segunda-feira (17). Ele está em coma induzido e estado de saúde estável.

Por meio de nota, o Itamaraty informou que as autoridades consulares do Brasil na França estão cientes do ocorrido e acompanham o caso junto com as autoridades francesas. O Itamaraty ressaltou que não pode informar mais detalhes, em respeito à legislação vigente sobre privacidade individual.

Ainda de acordo com o G1, Cristiane e André moram em Toulon há cerca de cinco meses, a mudança foi em setembro do ano passado. O casal era de Vitória da Conquista, na Bahia, e foram para a França estudar. Cristiane faz mestrado em comunicação.