Família atende pedido de Silvio Santos e não fará velório

Silvio Santos não queria velório quando morresse. Por esse motivo, a família do apresentador respeitará a sua vontade e reunirá apenas alguns familiares em uma cerimônia judaica de despedida.

A assessoria de imprensa do SBT informou que não há informações sobre o sepultamento, porém, segundo o SP1, da Globo, o corpo de Silvio deverá ser enterrado em um cemitério particular, que não teve o nome revelado.

A família Abravanel divulgou carta explicando o motivo da decisão de não fazer velório aberto ao público:

“Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel”, dizia nota.

Silvio Santos morreu na manhã deste sábado, 17, aos 93 anos de idade, devido a uma broncopneumonia. O dono do SBT deu entrada na unidade no dia 1º de agosto para realizar exames que não podiam ser feitos em casa.

Em julho, o empresário teve um quadro de h1n1 e chegou a ficar hospitalizado, mas teve alta. Contudo, as sequelas do vírus evoluíram e ele precisou ser internado novamente.

A broncopneumonia é uma inflamação no pulmão. A condição pode ser causada por um vírus (como o h1n1), um fungo ou uma bactéria.