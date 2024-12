Famasul: Valor Bruto da produção agropecuária em MS cai 23,2% em 2024

São Paulo, 26 – O Valor Bruto da Produção (VBP) do agronegócio de Mato Grosso do Sul deve atingir R$ 69,32 bilhões em 2024, uma queda de 23,2% em relação ao ano anterior, segundo balanço divulgado pela Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul). A redução foi puxada pelo setor agrícola, que deve somar R$ 45,86 bilhões, prejudicado por condições climáticas adversas.

A pecuária, por outro lado, apresentou crescimento de 4,9% no VBP, totalizando R$ 24,16 bilhões ante R$ 23 bilhões em 2023. “O desempenho positivo é resultado do ganho na produção, que compensou a desvalorização nos preços”, destacou o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, em nota.

As exportações do agronegócio do Estado devem somar US$ 9,5 bilhões em 2024, recuo de 5,1% em relação aos US$ 10 bilhões do ano passado. A soja manteve a liderança nas vendas externas, com US$ 2,8 bilhões e 6,5 milhões de toneladas embarcadas, apesar de quedas de 28,1% em receita e 14,5% em volume. A celulose foi destaque positivo, com aumento de 77,3% na receita, para US$ 2,6 bilhões, e 15,8% no volume exportado, atingindo 4,5 milhões de toneladas. O produto foi responsável por 27,6% do total das exportações do Estado.

Apesar dos resultados menores, Bertoni ressalta avanços em novas frentes, como a consolidação do Estado na produção de etanol de milho, a atração de indústrias de celulose, o estímulo à citricultura e a ampliação da suinocultura.

A China permanece como principal destino das exportações do agronegócio do Estado, com 49,1% do total, seguida por Estados Unidos (5,3%). Países Baixos (Holanda) e Itália somam cerca de 8% da receita. “A expectativa é que o acordo Mercosul-União Europeia crie um ambiente favorável para ampliar as relações comerciais com os países europeus”, comentou Bertoni.