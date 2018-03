Famasul: produção de carne em MS cresce 13% no 1º bimestre, para 142,5 mil t

São Paulo, 22 – A produção de carne bovina em Mato Grosso do Sul cresceu 13% no primeiro bimestre de 2018, ante igual período de 2017, para 142,5 mil toneladas, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul). Entre janeiro e fevereiro do ano passado, o Estado produziu 126,5 mil toneladas.

“Ao todo, os abates em Mato Grosso do Sul, em janeiro e fevereiro, somaram 564 mil cabeças, sendo que a participação de fêmeas corresponde a 50,5% deste total”, diz, em nota, a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira.

A Famasul aponta, ainda, que o custo do produtor cresceu. O preço do bezerro subiu no período analisado, enquanto a arroba do boi gordo permaneceu no mesmo nível de 2017. “A relação de troca entre o bezerro e o boi gordo ficou em 1,92 unidade do animal de reposição, um resultado 3,5% menor que em 2017”, diz Eliamar.

Na quarta, a Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que no ano passado o País abateu 30,83 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de inspeção sanitária, o equivalente a um aumento de 3,8% em relação a 2016, ou 1,13 milhão de cabeças a mais.

O resultado representa o primeiro crescimento anual após três anos consecutivos de quedas. Houve elevação no abate em 16 das 27 Unidades da Federação.

Os principais aumentos ocorreram em Goiás (+355,50 mil cabeças), Minas Gerais (+297,03 mil cabeças), Mato Grosso (+227,15 mil cabeças) e em Mato Grosso do Sul (+144,61 mil cabeças).