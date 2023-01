Fama precoce, polêmicas e tragédias: os dramas de Lisa Marie Presley em vida

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/01/2023 - 23:31 Compartilhe

Lisa Marie Presley morreu nesta quinta-feira (12), aos 54 anos. Cantora e compositora, ela é a filha única de Elvis Presley com Priscila Anne Wagner Beaulieu. Desde os primeiros dias, viveu sob os holofotes da mídia e foi assim até seus últimos momentos em vida.





Nascida em 1º de fevereiro de 1968 em Memphis, Tennessee, Lisa Marie rapidamente virou atração de jornais e tablóides por conta da fama do pai. Elvis, porém, morreu quando ela tinha apenas 9 anos, sendo que a criança foi uma das primeiras pessoas a ver o cantor caído sem vida no chão do banheiro. A partir daí, sua guarda passou para a mãe Priscilla.

Os problemas e polêmicas sempre cercaram a vida de Lisa Marie. A compositora afirmou que foi agredida sexualmente pelo ator Michael Edwards dos 12 aos 15 anos, quando ele namorou Priscilla Presley. Por conta dos muitos traumas, ficou marcada pelo uso de drogas na adolescência e brigar constantemente pela família.

No total, passou por quatro casamentos. O primeiro, em 1988, foi com o músico Danny Keough, com quem teve os filhos Riley – que é atriz – e Benjamin. Esse último morreu em julho de 2020, após tirar a própria vida dentro de casa.





Logo depois, o mais conhecido e turbulento relacionamento de Lisa Marie. Em maio de 1994, casou-se com o cantor Michael Jackson, em uma breve cerimônia na República Dominicana. Na época, porém, o famoso artista enfrentava diversas acussações de assédio sexual contra crianças e o casamento durou pouco. Menos de dois anos depois da união ser sacramentada, Presley pediu o divórcio.

Lisa Marie ainda foi casada com o ator Nicholas Cage entre agosto de 2002 e novembro do mesmo ano. O acordo de divórcio, porém, só foi finalizado anos depois. Por fim, ainda foi casada com o guitarrista Michael Lockwood, com quem teve duas meninas: Harper Vivienne e Finley Aaron.

Ao longo da vida quase inteira, Lisa Marie precisou lidar com os problemas da herança do pai. Ainda adolescente, largou a escola para poder cuidar da própria parte no espólio deixado por Elvis e, com isso, herdou diversas propriedades e até mesmo um jato particular com seu nome.

