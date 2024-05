Fama de antipática, reclamona e visita de Luciano Huck: às vésperas do show de Madonna

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 03/05/2024 - 11:23 Para compartilhar:

Falta pouco! No sábado, 4 de maio, a cantora Madonna, 65, irá se apresentar nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, com a “The Celebration Tour”, turnê que comemora os 40 anos de carreira da Rainha do Pop. Nas vésperas de seu show, Madonna está com fama de antipática, reclamona e recebeu a visita do apresentador Luciano Huck.

O show da estrela irá ser transmitido pela TV Globo logo após a novela ‘Renascer’. Já no Mutilshow, a exibição começa logo após o TVZ especial Madonna. No Globoplay, abre o sinal para não assinantes logados. Madonna subirá ao palco às 21h45 e a apresentação deve durar 2 horas.

Fama de antipática e reclamona

Madonna, que desde a última segunda-feira, 4, está hospedada no Copacabana Palace, um dos hotéis mais caros do Rio de Janeiro, anda incomodada com alguns fatores. Segundo o portal Splash, do UOL, profissionais que trabalham na produção e no hotel relataram que a loira solicitou que fosse instalado um tapume ao redor da piscina privativa localizada no topo do Copacabana Palace, para evitar que os moradores do prédio vizinho, o Chopin, pudessem vê-la.

“É que ela está se sentindo exposta”, disse um funcionário do Copa.

O calor intenso da cidade carioca também tem sido motivo de incômodo para a Rainha do Pop. “Mas ainda que tivesse mais privacidade para dar um mergulho, ela está achando o sol quente demais. Além disso, reclamou da barulheira que fãs fazem na porta do hotel”, contou outra fonte ao veículo.

Ensaio de máscara

Na noite desta quinta-feira, 2, Madonna fez um ensaio antes de seu show, mas o que roubou a cena foi look escolhido pela artista logo virou meme nas redes sociais. Isso porque, para a ocasião, ela usou uma roupa toda preta e uma máscara ninja verde limão para esconder o rosto, o que fez ela ser comparada ao icônico personagem do filme ‘O Máskara’, estrelado por Jim Carrey nos anos 1990.

Visita de Luciano Huck

Na última terça-feira, 30, Luciano Huck foi até o Copacabana Palace visitar Madonna. A TV Globo esclareceu que o encontro foi um simples bate-papo e não resultou em uma entrevista formal para o programa de Huck na emissora.

Vale lembrar que, em 2012, o comunicador já entrevistou Madonna para o então ‘Caldeirão do Huck’, exibido aos sábados. A entrevista virou notícia na época pelo local em que ela aconteceu: dentro de um banheiro em um quarto de hotel em Miami, nos Estados Unidos. Nela, a diva do pop falou sobre sua passagem pelo Rio de Janeiro em 2008.

Durante seu programa “Angélica: 50 & tanto”, na Globoplay, Angélica relembrou o jantar que a apresentadora e o marido, Luciano Huck, deram em casa para a Madonna, quando ela veio ao Brasil em 2012 coma “MDNA Tour”.

“Eu sou fã de um monte de gente. Tem alguém que vocês ficam ali seguindo, comentando? Por exemplo, vou contar uma história minha. Madonna. Eu sou muito fã da Madonna. E ela veio aqui em casa uma vez, jantar. E eu fiquei meio embasbacada porque sou muito fã”, disse Angélica.