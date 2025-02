‘Faltou pouco’, confessa Vera Fischer sobre relacionamento com outra mulher

Em entrevista ao “O Globo”, Vera Fischer, de 73 anos, abriu o jogo sobre sua relação com mulheres e sua vida amorosa. A atriz revelou que, embora nunca tenha se envolvido com uma mulher, “faltou pouco” para que isso acontecesse. “Queria ser amiga, ficar junto, mas a pessoa queria um caso. Não tive vontade”, disse ela.

Fischer também contou sobre um relacionamento com um amigo gay, mais jovem, com quem se apaixonou. “Queria um caso, mas ele não quis. Depois, ele me disse que nunca transou comigo porque tinha HIV. Isso foi uma facada!”, confessou a atriz.

Sobre seu atual status, Vera foi enfática: “Namorado? Nem pensar! Eu me habituei a viver sozinha. É engraçado flertar, jogar um charme… Mas não tem condição de alguém conviver comigo, sou muito intratável.” Ela ainda falou sobre sexo: “É uma coisa que você faz sozinha. Se tem imaginação, não precisa de mais nada.”