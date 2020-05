“Falta empenho de Bolsonaro no combate à corrupção”, diz Sergio Moro

O ex-ministro Sergio Moro disse em entrevista ao Fantástico da TV Globo na noite deste domingo (24) que a “agenda anticorrupção não teve um impulso por parte do presidente da República (Jair Bolsonaro) para que fosse implementado”.

“Há uma falta de empenho do presidente no combate à corrupção”, disse Moro. O ex- ministro deu como exemplo a transferência do Coaf do Ministério da Justiça e a derrota do projeto anticrime no Congresso que não tiveram reação do presidente Jair Bolsonaro.

Moro ainda disse que o governo tentou se aproveitar da sua imagem de combate à corrupção, mas que não saiu antes porque tinha esperança de que a sua agenda contra corrupção e o crime organizado fosse implementada. Para o ex-ministro, a gota d’água foi a tentativa de interferência na Polícia Federal.

Moro ainda disse que se sentiu desconfortável durante a reunião do dia 22 de abril e pela forma como o governo vem lidando com a pandemia do novo coronavírus. O ex-ministro ainda negou suas intenções de se candidatar em 2022.