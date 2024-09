Falta de um 5º diretor gera sobrecarga nos atuais, afirma diretora-geral da Aneel

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2024 - 13:22 Para compartilhar:

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou que a ausência do quinto diretor na diretoria dos órgão regulador tem gerado sobrecarga no colegiado. “Não ter uma composição completa na diretoria é ruim para a sociedade” declarou Sandoval, durante conversa com jornalistas em evento da Frente Nacional dos Consumidores de Energia (FNCE).

O nome para o novo diretor da Aneel está em avaliação no Planalto, segundo informou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na semana passada.

Sandoval também comentou hoje que – apesar de não ser especialista em clima – a avaliação é que as queimadas atualmente no País podem prejudicar a afluência para os reservatórios das hidrelétricas, com consequente repercussão no sistema elétrico.